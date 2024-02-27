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Токио выделит помощь сектору Газа на десятки миллионов долларов

Токио выделит помощь сектору Газа на десятки миллионов долларов Правительство Японии выделит очередной пакет экстренной помощи жителям сектора Газа в размере $32 млн.
Другие страны
27 февраля 2024 г. 08:03
Токио выделит помощь сектору Газа на десятки миллионов долларов

Правительство Японии выделит очередной пакет экстренной помощи жителям сектора Газа в размере $32 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на регулярной пресс-конференции объявила глава МИД Японии Ёко Камикава.

"Помощь будет предоставлена через международные организации", - отметила она, подчеркнув, что средства будут направлены на продовольствие и медицинскую помощь. Камикава также в очередной раз осудила "террористические нападения на Израиль со стороны ХАМАС и других вооруженных палестинских группировок", в то же время призвав к немедленному освобождению заложников и обеспечению безопасности мирного населения.

Глава МИД Японии также призвала к скорейшему прекращению огня и соблюдению всеми сторонами конфликта международного права.

Япония направила уже несколько пакетов гуманитарной помощи сектору Газа на несколько сотен миллионов долларов.

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