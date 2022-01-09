Токаев сменил двух заместителей председателя Комитета нацбезопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.
"Косжанов Бакытбек Жамалбекович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Амерханов Аскар Баймерденович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в тексте документа. Также отмечается, что в отставку отправлены заместители председателя КНБ Марат Осипов и Даулет Ергожин.
Напомним, что 5 января был освобожден от должности председатель КНБ Карим Масимов. После стало известно о его задержании по подозрению в государственной измене.