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Израиль выразил готовность к устойчивому урегулированию в Газе

Израиль выразил готовность к устойчивому урегулированию в Газе Израиль в новом предложении по договоренностям с радикальным палестинским движением ХАМАС выразил готовность к устойчивому урегулированию ситуации в секторе Газа.
Другие страны
28 апреля 2024 г. 08:32
Израиль выразил готовность к устойчивому урегулированию в Газе

Израиль в новом предложении по договоренностям с радикальным палестинским движением ХАМАС выразил готовность к устойчивому урегулированию ситуации в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios.

По его данным, Израиль готов обсуждать "восстановление устойчивого спокойствия" в палестинском анклаве после освобождения удерживаемых ХАМАС заложников. Как подчеркивает портал, руководство еврейского государства впервые с 7 октября прошлого года указало на то, что оно открыто к "обсуждению завершения конфликта" в Газе в рамках сделки по заложникам.

Ранее член политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя сообщил, что движение получило от Израиля ответ на свое предложение по урегулированию ситуации в секторе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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