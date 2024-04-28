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Спилберг участвует в разработке стратегии для президентской кампании Байдена

Спилберг участвует в разработке стратегии для президентской кампании Байдена Режиссер Стивен Спилберг сотрудничает с командой Джо Байдена для подготовки стратегии для национального съезда Демократической партии.
Другие страны
28 апреля 2024 г. 08:11
Спилберг участвует в разработке стратегии для президентской кампании Байдена

Режиссер Стивен Спилберг сотрудничает с командой Джо Байдена для подготовки стратегии для национального съезда Демократической партии.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По словам источника, Спилберг участвовал во встречах с организаторами съезда для подготовки мероприятия, которое пройдет в августе этого года.

Отмечается, что в 2008 году Спилберг продюсировал фильм для предвыборной кампании Барака Обамы, однако сейчас планов на съемки аналогичного фильма для Байдена у него нет.

Спилберг - обладатель четырех премий "Оскар" и автор таких популярных фильмов, как "Челюсти" (Jaws, 1975), "Инопланетянин" (E.T. the Extra-Terrestrial, 1982), "Список Шиндлера" (Schindler"s List, 1993), "Спасти рядового Райана" (Saving Private Ryan, 1998).

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Версия на азербайджанском языке Spilberq Baydenin prezidentlik kampaniyası üçün strategiyanın hazırlanmasında iştirak edir

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