Португалия отказалась выплачивать репарации своим бывшим колониям

Правительство Португалии заявило, что отказывается инициировать какой-либо процесс выплаты репараций за рабство в колониальную эпоху.

Правительство Португалии заявило, что отказывается инициировать какой-либо процесс выплаты репараций за рабство в колониальную эпоху.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению, правительство хочет "углублять взаимоотношения, уважать историческую правду", однако у него отсутствует "программа конкретных действий" по выплате репараций. Португальские власти отметили, что предыдущие правительства придерживались подобной линии.

Reuters отмечает, что с XV по XIX века 6 млн африканцев были насильственно перевезены португальскими судами через Атлантику.

Отметим, что 24 апреля президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил о необходимости возмещения ущерба бывшим колониям. Он отметил, что власти страны несут ответственность за преступления в колониальную эпоху и призвал "оплатить расходы".

Португалия владела колониями более 500 лет, до 1999 года. Среди них были Ангола, Мозамбик, Бразилия, Кабо-Верде, Восточный Тимор.