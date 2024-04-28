Португалия отказалась выплачивать репарации своим бывшим колониям

Правительство Португалии заявило, что отказывается инициировать какой-либо процесс выплаты репараций за рабство в колониальную эпоху.
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Согласно заявлению, правительство хочет "углублять взаимоотношения, уважать историческую правду", однако у него отсутствует "программа конкретных действий" по выплате репараций. Португальские власти отметили, что предыдущие правительства придерживались подобной линии.
Reuters отмечает, что с XV по XIX века 6 млн африканцев были насильственно перевезены португальскими судами через Атлантику.
Отметим, что 24 апреля президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил о необходимости возмещения ущерба бывшим колониям. Он отметил, что власти страны несут ответственность за преступления в колониальную эпоху и призвал "оплатить расходы".
Португалия владела колониями более 500 лет, до 1999 года. Среди них были Ангола, Мозамбик, Бразилия, Кабо-Верде, Восточный Тимор.