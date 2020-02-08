Токаев назвал массовую драку на юге Казахстана "серьезным инцидентом"

Погибшие и раненые есть в результате массовой драки, произошедшей накануне в Жамбылской области Казахстана, что находится на юге республики, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

По данным полиции Жамбылской области Казахстана, в селе Масанчи Кордайского района между жителями произошла групповая драка. Силами полиции конфликт был локализован, началось расследование по статье "хулиганство". Правоохранители устанавливают зачинщиков и участников конфликта. На видео, опубликованных в социальных сетях, были слышны выстрелы, видны горящие дома. Авторы некоторых сообщений в социальных сетях пытались придать происходящим столкновениям межнациональный характер. В данном районе компактно проживают граждане дунганской национальности.

"Сегодня ночью в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и групповая драка между местными жителями. Этой ситуацией попытались воспользоваться провокаторы. К сожалению, есть погибшие и раненые", - сообщил казахстанский президент.

По его словам, в настоящее время ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии. Президент подчеркнул, что государственным органам необходимо принять срочные меры "по устранению последствий этого серьезного инцидента".