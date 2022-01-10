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Токаев: Экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить 2-3 млрд долларов

Токаев: Экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить 2-3 млрд долларов Предварительный экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить 2-3 миллиарда долларов.
Другие страны
10 января 2022 г. 19:58
Токаев: Экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить 2-3 млрд долларов

Предварительный экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить 2-3 миллиарда долларов.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Сообщается, что президент страны провел переговоры с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем, стороны обсудили ситуацию в стране.

"По оценке Касым-Жомарта Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить 2-3 миллиарда долларов США", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Республики Казахстан.

Отмечается, что президент назвал произошедшие события беспрецедентным актом агрессии и посягательством на государственность Казахстана. Он добавил, что насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1,3 тысячи объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжены около 500 полицейских машин.

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Версия на английском языке Tokayev: Economic damage of Kazakh unrest could amount to $2-3 billion

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