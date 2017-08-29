Тиллерсон намерен cократить около половины должностей спецпосланников Госдепа CША

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен сократить около тридцати должностей специальных посланников Госдепартамента. Как сообщает Report cо ссылкой на CNN, об этом говорится в письме Тиллерсона главе комитета сената по международным делам Бобу Коркеру.

В частности он намерен сократить должности представителей США по вопросам изменения климата, по Сирии, Судану и Южному Судану, Арктике и другие.

"Я считаю, что Департамент сможет лучше выполнить свою миссию, объединив некоторых посланников и специальные представительства в региональных и функциональных бюро, и отстранив тех, которые достигли своей первоначальной цели или изжили себя", — заявил он в письме.

По его словам, в Госдепе существует около 70 спецпосланников и во многих случаях существующие бюро внешнеполитического ведомства могут выполнять более эффективно те же обязанности.