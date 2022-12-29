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The Hill: Байден не доверяет охранникам в Белом доме, которые поддерживают Трампа

The Hill: Байден не доверяет охранникам в Белом доме, которые поддерживают Трампа Президент США Джо Байден не доверяет некоторым охранникам в Белом доме из числа сотрудников Секретной службы США, так как они являются сторонниками экс-президента США Дональда Трампа.
Другие страны
29 декабря 2022 г. 01:21
The Hill: Байден не доверяет охранникам в Белом доме, которые поддерживают Трампа

Президент США Джо Байден не доверяет некоторым охранникам в Белом доме из числа сотрудников Секретной службы США, так как они являются сторонниками экс-президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом пишет The Hill со ссылкой на книгу американского писателя и журналиста Криса Уиппла «Борьба всей его жизни, внутри Белого дома при Джо Байдене» (The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House).

«Более серьезной проблемой было беспокойство Байдена по поводу его группы охраны. Некоторые из этих людей симпатизировали лозунгу «Сделаем Америку вновь великой». Он не доверял им», — написано в книге.

Как отмечает в книге Уиппл, в Секретной службе работает много бывших полицейских из южных штатов, которые по большей части придерживаются «глубоко» консервативных взглядов.

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