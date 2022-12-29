The Hill: Байден не доверяет охранникам в Белом доме, которые поддерживают Трампа

Президент США Джо Байден не доверяет некоторым охранникам в Белом доме из числа сотрудников Секретной службы США, так как они являются сторонниками экс-президента США Дональда Трампа.
Как передает Report, об этом пишет
«Более серьезной проблемой было беспокойство Байдена по поводу его группы охраны. Некоторые из этих людей симпатизировали лозунгу «Сделаем Америку вновь великой». Он не доверял им», — написано в книге.
Как отмечает в книге Уиппл, в Секретной службе работает много бывших полицейских из южных штатов, которые по большей части придерживаются «глубоко» консервативных взглядов.