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    Террористы убили 13 человек во время обстрелов Дамаска, 135 человек ранены

    За последние 10 суток из районов Восточной Гуты по жилым кварталам сирийской столицы боевиками выпущено 272 мины и реактивных снаряда

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Ситуация в сирийской Восточной Гуте остается напряженной из-за того, что террористы продолжают нарушать режим прекращения огня.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник Российского Центра примирения враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

    «За последние 10 суток из районов Восточной Гуты по жилым кварталам сирийской столицы боевиками выпущено 272 мины и реактивных снаряда. Погибли 13 человек, ранены 135, из них трое детей», – заявил Евтушенко.

    По его словам, террористы открывают огонь по правительственным войскам, чтобы спровоцировать их на ответные действия. Также 10 человек погибли и 49 были ранены при обстреле 5 марта боевиками госпиталя Тишрин в сирийском населенном пункте Дахийят аль-Асад, уточняется в сообщении.

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