Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Террористы подорвали вход в историческую крепость в Алеппо.

Как передает Report, об этом сообщает арабская редакция агентства Sputnik.

Она построена в X веке.

Цитадель Алеппо строилась 13 лет. В разное время крепость находилась под контролем монголов, византийцев, арабов, крестоносцев и многих других завоевателей. 1986 году она была занесена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как «Старый город Алеппо».

Атакам боевиков в Сирии регулярно подвергаются и другие памятники архитектуры. В их числе античный город Пальмира, который также объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.