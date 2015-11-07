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    ​Террористы подорвали вход в историческую крепость в Алеппо

    Она построена в X веке

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Террористы подорвали вход в историческую крепость в Алеппо.

    Как передает Report, об этом сообщает арабская редакция агентства Sputnik.

    Она построена в X веке.

    Цитадель Алеппо строилась 13 лет. В разное время крепость находилась под контролем монголов, византийцев, арабов, крестоносцев и многих других завоевателей. 1986 году она была занесена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как «Старый город Алеппо».

    Атакам боевиков в Сирии регулярно подвергаются и другие памятники архитектуры. В их числе античный город Пальмира, который также объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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