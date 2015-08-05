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    На северо-западе Туниса обезврежена террористическая ячейка

    В ходе спецоперации были арестованы шесть человек, имеющих связи с боевиками

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В приграничной с Алжиром провинции Кеф на северо-западе Туниса обезврежена террористическая ячейка, готовившая теракты в отношении сотрудников правоохранительных органов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Сообщается, что в ходе спецоперации были арестованы шесть человек, имеющих связи с боевиками, которые укрываются в приграничных с Алжиром гористых местностях.

    Ранее МВД заявило, что в Тунисе с начала августа по подозрению в причастности к террористическим организациям были арестованы 22 человека.

    Обстановка в области безопасности в Тунисе продолжает оставаться напряженной. С 4 июля на всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения.

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