Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В приграничной с Алжиром провинции Кеф на северо-западе Туниса обезврежена террористическая ячейка, готовившая теракты в отношении сотрудников правоохранительных органов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что в ходе спецоперации были арестованы шесть человек, имеющих связи с боевиками, которые укрываются в приграничных с Алжиром гористых местностях.

Ранее МВД заявило, что в Тунисе с начала августа по подозрению в причастности к террористическим организациям были арестованы 22 человека.

Обстановка в области безопасности в Тунисе продолжает оставаться напряженной. С 4 июля на всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения.