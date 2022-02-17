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Теракты в столице Сомали, есть погибшие и раненые

Теракты в столице Сомали, есть погибшие и раненые В столице Сомали Могадишо прогремела серия взрывов, погибли не менее пяти человек, 16 жителей госпитализированы.
Другие страны
17 февраля 2022 г. 05:41
Теракты в столице Сомали, есть погибшие и раненые

В столице Сомали Могадишо прогремела серия взрывов, погибли не менее пяти человек, 16 жителей госпитализированы.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", в МВД африканской страны сообщили, что взрывные устройства сработали одновременно у полицейских участков и блокпостов. Далее в этих районах началась интенсивная стрельба.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Аш-Шабаб". Боевики заявили, что устроили шесть взрывов, применив два заминированных транспортных средства.

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Версия на азербайджанском языке Somalidə partlayışlar olub, ölənlər və yaralananlar var

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