Теракты в столице Сомали, есть погибшие и раненые

В столице Сомали Могадишо прогремела серия взрывов, погибли не менее пяти человек, 16 жителей госпитализированы.

В столице Сомали Могадишо прогремела серия взрывов, погибли не менее пяти человек, 16 жителей госпитализированы.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", в МВД африканской страны сообщили, что взрывные устройства сработали одновременно у полицейских участков и блокпостов. Далее в этих районах началась интенсивная стрельба.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Аш-Шабаб". Боевики заявили, что устроили шесть взрывов, применив два заминированных транспортных средства.