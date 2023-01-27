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Теракт в Иерусалиме, погибли восемь человек

Теракт в Иерусалиме, погибли восемь человек Восемь человек погибли, еще 10 получили ранения в результате нападения со стрельбой в пятницу вечером в Иерусалиме.
Другие страны
27 января 2023 г. 23:20
Теракт в Иерусалиме, погибли восемь человек

Восемь человек погибли, еще 10 получили ранения в результате нападения со стрельбой в пятницу вечером в Иерусалиме.

Как передает Report, об этом проинформировала газета The Jerusalem Post.

Ранее пресс-служба израильской медицинской службы "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида", МДА) сообщала о пяти погибших.

"Медики и парамедики МДА оказывают медицинскую помощь на месте десяти пострадавшим с травмами различной степени", - говорится в сообщении. "На месте было пять погибших", - указали в службе.

В израильской полиции подчеркнули, что нападение рассматривается как теракт, террорист нейтрализован.

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Версия на азербайджанском языке İsraildə sinaqoqa silahlı hücum olub, ölən və yaralananlar var

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