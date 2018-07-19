Темнокожая девушка впервые представит Великобританию на конкурсе "Мисс Вселенная"

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Британский конкурс "Мисс Вселенная" впервые выиграла темнокожая девушка, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Мисс Вселенной Великобритании" стала 25-летняя Ди-Энн Кентиш-Роджерс. В прошлом девушка занималась легкой атлетикой, а на данный момент является дипломированным юристом.

По ее словам, она не ожидала такого ажиотажа вокруг победы темнокожей участницы.

"Я готовилась к этому конкурсу как обычная девушка. Но теперь вдруг осознала, что я его, оказывается, не просто выиграла, я стала его темнокожей победительницей", - призналась девушка.

В этом году Кентиш-Роджерс будет представлять свою страну в 67-м международном конкурсе "Мисс Вселенная" и поборется за корону с финалистками со всего мира.