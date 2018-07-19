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    Темнокожая девушка впервые представит Великобританию на конкурсе "Мисс Вселенная"

    Мисс Вселенной Великобритании стала 25-летняя Ди-Энн Кентиш-Роджерс

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Британский конкурс "Мисс Вселенная" впервые выиграла темнокожая девушка, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    "Мисс Вселенной Великобритании" стала 25-летняя Ди-Энн Кентиш-Роджерс. В прошлом девушка занималась легкой атлетикой, а на данный момент является дипломированным юристом.

    По ее словам, она не ожидала такого ажиотажа вокруг победы темнокожей участницы.

    "Я готовилась к этому конкурсу как обычная девушка. Но теперь вдруг осознала, что я его, оказывается, не просто выиграла, я стала его темнокожей победительницей", - призналась девушка.

    В этом году Кентиш-Роджерс будет представлять свою страну в 67-м международном конкурсе "Мисс Вселенная" и поборется за корону с финалистками со всего мира.

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