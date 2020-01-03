Тело иранского генерала Сулеймани перевозят из Ирака в Иран

Тело погибшего в результате ударов США близ Багдада главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) перевозят из Ирака в Иран. Как передает Report, об этом сообщила иранская государственная телекомпания IRIB."Тело мученика Сулеймани и других погибших мученической смертью в результате атаки США доставляют в Иран из аэропорта Багдада", - говорится в сообщении IRIB в Telegram-канале.
Тело иранского генерала Сулеймани перевозят из Ирака в ИранТело иранского генерала Сулеймани перевозят из Ирака в Иран
https://report.az/storage/news/f36b59e95be3b3539d9a3b3087ef7369/8c10db1c-21a7-4ed4-9616-0523b9fae3b1_292.jpg
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