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Тело иранского генерала Сулеймани перевозят из Ирака в Иран

Тело иранского генерала Сулеймани перевозят из Ирака в Иран

Тело погибшего в результате ударов США близ Багдада главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) перевозят из Ирака в Иран. Как передает Report, об этом сообщила иранская государственная телекомпания IRIB.

"Тело мученика Сулеймани и других погибших мученической смертью в результате атаки США доставляют в Иран из аэропорта Багдада", - говорится в сообщении IRIB в Telegram-канале.
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