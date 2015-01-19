​Телеканал "Fox News" четыре раза извинился за некорректные высказывания о мусульманах

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Американский телеканал "Fox News" за один день четыре раза извинился за некорректные высказывания журналистов о мусульманах.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

Один из сотрудников телеканала рассказал о некоторых районах стран Европы, где люди живут по своим законам, а исповедующие другие религии граждане этих стран не ходят туда из-за страха.

Один из гостей телеканала Стив Эмерсон заявил, что "британский город Бирмингем исключительно мусульманский город". Позднее Fox News пришлось извиниться за это высказывание.

"Наш гость сделал фактическую ошибку, отметив, что 22% жителей британского города являются мусульманами", — отметили на телеканале.

Таким образом, публика осудила телеканал за агрессивную полемику по отношению к мусульманам.

"Некоторые из районов были описаны некорректно, мы приносим извинения", — сказали в эфире одной из телепередач.

Телеканалу также пришлось извиниться за статистику, озвученную в эфире. Журналисты сообщили, что 69% французских мусульман поддерживают деятельность боевиков "Исламского государства", что не соответствует действительности. Также они отметили, что в других странах Европы эта цифра составляет 40%.