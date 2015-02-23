Телеканал "Аль-Джазира" опубликует секретные данные мировых спецслужб

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Телеканал "Аль-Джазира" намерен в течение ближайших нескольких дней начать публикацию секретных документов различных мировых спецслужб. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, говорится в сообщении на сайте телеканала.

Публикация секретных документов будет осуществляться в рамках проекта The Spy Cables, который "Аль-Джазира" будет вести совместно с британской газетой "The Guardian". Сообщается, что документы, которые будут опубликованы, датированы периодом с 2006 по 2014 годы. Дата первой публикации не сообщается, однако говорится, что это будет сделано в ближайшие дни.

Как сообщает телеканал, в рамках публикации будут обнародованы секретные документы, рассказывающие, в частности, об эпизодах, когда спецслужбы "прикрывали" злоупотребления должностными полномочиями со стороны властей. Некоторые документы перед публикацией будут отредактированы, чтобы не разглашать данные агентов, фигурирующих в них.

Ожидается, что будут опубликованы документы российской ФСБ, израильской разведки "Моссад", британской MI6, австралийской ASIO и южноафриканской SSA. Кроме этого, будет опубликована переписка SSA с указанными спецслужбами, с американским ЦРУ, иранскими спецслужбами и рядом других спецслужб из Азии, Африки и Ближнего Востока.