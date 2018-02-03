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    Танкер с 22 моряками пропал у берегов Западной Африки

    Экипаж судна, зарегистрированного в Панаме, не выходил на связь более двух суток

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Танкер Marine Express, на борту которого находились 22 индийских моряка, пропал у берегов Западной Африки.

    Как передает Report, экипаж судна, зарегистрированного в Панаме, не выходил на связь более двух суток.

    Последний раз от них поступала информация, когда танкер встал на якорь у берегов Бенина.

    Владельцы не исключают, что судно могли угнать пираты ради груза или выкупа, так как оно перевозило 13,5 тыс. т нефти на общую сумму $8,1 млн, сообщает телеканал NDTV.

    Министерство судоходства Индии обратилось за помощью в поисках танкера к официальным лицам в Бенине и Нигерии. 

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