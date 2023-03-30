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Талибы заявили о планах довести численность армии до 200 тыс. человек

Талибы заявили о планах довести численность армии до 200 тыс. человек Численность вооруженных сил Афганистана будет доведена до 200 тыс. человек.
Другие страны
30 марта 2023 г. 23:23
Талибы заявили о планах довести численность армии до 200 тыс. человек

Численность вооруженных сил Афганистана будет доведена до 200 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на Национальное радио и телевидение Афганистана, об этом заявил начальник штаба армии Афганистана, сформированной движением "Талибан" Кари Фасихуддин Фитрат.

"Мы решили увеличить размер армии в следующем году с 150 тыс. до 170 тыс. и постепенно увеличить численность войск до 200 тыс.", - сказал он.

Начальник штаба армии талибов также раскритиковал США за неоднократное нарушение воздушного пространства страны.

Армия талибов к настоящему времени насчитывает около 150 тыс. человек. Армейский арсенал в основном состоит из захваченной в 2021 году талибами техники афганской национальной армии, которая преимущественно была предоставлена Кабулу Соединенными Штатами.

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