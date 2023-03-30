Талибы заявили о планах довести численность армии до 200 тыс. человек

Численность вооруженных сил Афганистана будет доведена до 200 тыс. человек.

Численность вооруженных сил Афганистана будет доведена до 200 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на Национальное радио и телевидение Афганистана, об этом заявил начальник штаба армии Афганистана, сформированной движением "Талибан" Кари Фасихуддин Фитрат.

"Мы решили увеличить размер армии в следующем году с 150 тыс. до 170 тыс. и постепенно увеличить численность войск до 200 тыс.", - сказал он.

Начальник штаба армии талибов также раскритиковал США за неоднократное нарушение воздушного пространства страны.

Армия талибов к настоящему времени насчитывает около 150 тыс. человек. Армейский арсенал в основном состоит из захваченной в 2021 году талибами техники афганской национальной армии, которая преимущественно была предоставлена Кабулу Соединенными Штатами.