СМИ: Талибы взяли на себя ответственность за крушение вертолета в Пакистане

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Талибы взяли на себя ответственность за крушение вертолета в Пакистане, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Вертолет был сбит ракетой, были убиты пилоты и иностранные послы", - приводит агентство France Presse выдержку из заявления представителя талибов Мухаммада Хорасани. По информации агентства, целью боевиков был премьер-министр Пакистана Наваз Шариф.

Ранее представитель пакистанской армии сообщил, что вертолет Ми-17 с иностранцами на борту совершил жесткую посадку на здание школы на северо-востоке страны и загорелся. Позже СМИ со ссылкой на армию Пакистана сообщили, что при крушении погибли послы Норвегии и Филиппин в Пакистане, а также жены послов Малайзии и Индонезии. Всего погибли шесть человек, включая двух пилотов. Ранения получили послы Польши и Нидерландов. Также ранена супруга польского дипломата.

Иностранная делегация летела на трех вертолетах в регион Гилгит-Балтистан на север страны. По информации СМИ, в составе делегации были представители 37 стран.