Талибы опровергли сообщения о предложении перемирия властям Афганистана

Движение "Талибан" опровергло в четверг заявление представителя афганской делегации на переговорах в Дохе (Катар) о том, что предложило Кабулу прекратить огонь.

Движение "Талибан" опровергло заявление представителя афганской делегации на переговорах в Дохе (Катар) о том, что предложило Кабулу прекратить огонь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил афганский телеканал Ariana News.

"Это утверждение не соответствует действительности", - цитирует телеканал официального представителя "Талибан" Забихуллу Муджахида.

В четверг член афганской правительственной делегации на переговорах с талибами в Дохе Надер Надери заявил, что талибы предложили прекратить огонь сроком на три месяца в обмен на освобождение ранее захваченных 7 тыс. боевиков движения.

Пресс-конференция состоялась перед намеченной на четверг встречей в Кабуле членов делегации из 11 политических деятелей Афганистана, которая должна отправиться на переговоры в Доху. Эти консультации, ведущиеся с сентября 2020 года, неоднократно прерывались и недавно возобновились. Пока они идут на уровне экспертов, в число которых входит и Надери.