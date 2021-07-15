О нас
Report Georgia
Аудио новости

Талибы опровергли сообщения о предложении перемирия властям Афганистана

Талибы опровергли сообщения о предложении перемирия властям Афганистана Движение "Талибан" опровергло в четверг заявление представителя афганской делегации на переговорах в Дохе (Катар) о том, что предложило Кабулу прекратить огонь.
Другие страны
15 июля 2021 г. 16:34
Талибы опровергли сообщения о предложении перемирия властям Афганистана

Движение "Талибан" опровергло заявление представителя афганской делегации на переговорах в Дохе (Катар) о том, что предложило Кабулу прекратить огонь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил афганский телеканал Ariana News.

"Это утверждение не соответствует действительности", - цитирует телеканал официального представителя "Талибан" Забихуллу Муджахида.

В четверг член афганской правительственной делегации на переговорах с талибами в Дохе Надер Надери заявил, что талибы предложили прекратить огонь сроком на три месяца в обмен на освобождение ранее захваченных 7 тыс. боевиков движения.

Пресс-конференция состоялась перед намеченной на четверг встречей в Кабуле членов делегации из 11 политических деятелей Афганистана, которая должна отправиться на переговоры в Доху. Эти консультации, ведущиеся с сентября 2020 года, неоднократно прерывались и недавно возобновились. Пока они идут на уровне экспертов, в число которых входит и Надери.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
15 июля 2021 г. 12:33
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
14 июля 2021 г. 12:30
TƏBIB о дельта-штамме коронавируса
TƏBIB о "дельта"-штамме коронавируса
14 июля 2021 г. 12:28
Во сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
ФотоВо сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
13 июля 2021 г. 13:23
Будут ли применены паспорта COVID-19 в сфере образования?
Будут ли применены паспорта COVID-19 в сфере образования?
12 июля 2021 г. 16:12
Разрушенные армянами в Товузе дома построены заново - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенные армянами в Товузе дома построены заново - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
10 июля 2021 г. 15:09
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
10 июля 2021 г. 11:13
Брайза: Заявления комиссара ЕС в Баку отражают высокую оценку важности Азербайджана
Брайза: Заявления комиссара ЕС в Баку отражают высокую оценку важности Азербайджана
9 июля 2021 г. 16:55
Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня
Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня
9 июля 2021 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi