Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "Талибан" признал свою причастность к захвату школы в Пакистане. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, пресс-секретарь движения "Талибан" заявил, что теракт был совершен как отмщение за убийство членов семей пакистанскими военными.

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф назвал инцидент "национальной трагедией".

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, где боевики захватили школу, объявлен трехдневный траур.

Утром в городе Пешавар неизвестные вооруженные люди захватили в заложники по меньшей мере 500 учеников. В результате нападения погибли 104 человека, 84 из них — дети.