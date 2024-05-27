Тайвань зафиксировал приближение 21 летательного аппарата и 15 кораблей Китая

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 21 летательного аппарата и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая, а также 4 кораблей морской полиции КНР.

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 21 летательного аппарата и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая, а также 4 кораблей морской полиции КНР.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства острова.

Согласно заявлению, 10 летательных аппаратов вошли в опознавательную зону ПВО в юго-западной и юго-восточной частях острова. Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.