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Тайвань зафиксировал приближение 21 летательного аппарата и 15 кораблей Китая

Тайвань зафиксировал приближение 21 летательного аппарата и 15 кораблей Китая Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 21 летательного аппарата и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая, а также 4 кораблей морской полиции КНР.
Другие страны
27 мая 2024 г. 05:46
Тайвань зафиксировал приближение 21 летательного аппарата и 15 кораблей Китая

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 21 летательного аппарата и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая, а также 4 кораблей морской полиции КНР.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства острова.

Согласно заявлению, 10 летательных аппаратов вошли в опознавательную зону ПВО в юго-западной и юго-восточной частях острова. Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.

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