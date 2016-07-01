Тайвань по ошибке запустил ракету в сторону Китая

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Военно-морские силы Тайваня по ошибке запустили в сторону Китая сверхзвуковую противокорабельную ракету Hsiung-feng III. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, инцидент произошел в день, когда в КНР отмечают 95-летие со дня основания Коммунистической партии Китая.

Ракета была пущена в сторону материковой части Китая и, не преодолев половины Тайваньского пролива, упала в воду в районе Пескадорских островов. Никто в результате инцидента не пострадал.

По словам вице-адмирала Мэй Цзяшу, сейчас ведется расследование инцидента. Пекин пока не прокомментировал случайный пуск Тайванем противокорабельной ракеты.