Тайфун "Нору" обрушился на японские острова, один человек погиб

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Один человек погиб, еще один пострадавший находится без сознания в результате обрушившегося на южные острова Японии сильного тайфуна "Нору", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Мужчина 67 лет на острове Якусима закрывал ставни и был сбит с ног сильным шквалистым ветром. Мужчина скончался в больнице.

Еще один мужчина 84 лет был найден в море на острове Танэгасима. Он пошел посмотреть состояние корабля на причале, но тоже был сбит с ног сильным порывом ветра и упал в море. Мужчина находится без сознания.

Из-за тайфуна более 14 тысяч семей в префектуре Кагосима на юге Японии остались без света.

Тайфун обрушился на острова Якусима, Танэгасима, Амами, принеся с собой шквалистый ветер и дождь. По мнению синоптиков, такой интенсивности ливень случается один раз в 50 лет. В некоторых районах сила ветра превысила 30 метров в секунду.