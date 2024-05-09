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Зеленский уволил Залужного с военной службы и назначил послом в Великобритании

Зеленский уволил Залужного с военной службы и назначил послом в Великобритании Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении экс-главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного с военной службы.
Другие страны
9 мая 2024 г. 16:15
Зеленский уволил Залужного с военной службы и назначил послом в Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении экс-главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного с военной службы и сделал послом в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, соответствующий документ опубликован на сайте президента.

"Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", - указывается в тексте документа.

Между тем, после увольнения с военной службы, Зеленский назначил экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

"Назначить Залужного Валерия Федоровича Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в тексте указа от 9 мая, опубликованном на сайте главы государства.

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Версия на английском языке Zelenskyy officially appoints ex-army chief ambassador to UK

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