Боррель: До Украины в Евросоюз должны войти страны, ждавшие такой возможности много лет

Страны, которые много лет ждут вступления в Европейский Союз, должны войти в состав сообщества раньше Украины.

Страны, которые много лет ждут вступления в Европейский Союз, должны войти в состав сообщества раньше Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Есть очередь [из претендентов на вступление], - сказал глава дипломатии ЕС на конференции в Мадриде. Мы должны сделать это расширение реальным, но чтобы Украина вошла в ЕС. Логически раньше в него должны войти некоторые из тех, кто ждал много лет".