Турция назвала условие для возобновления торговых отношений с Израилем

Турция назвала условие для возобновления торговых отношений с Израилем.

Турция назвала условие для возобновления торговых отношений с Израилем.

Как сообщает Report, об этом министр торговли Турции Омер Болат написал на своей странице в cоцсети "Х".

Он отметил, что Турция не возобновит торговлю с Израилем до тех пор, пока не установится постоянный режим прекращения огня, не будет обеспечен беспрепятственный и непрерывный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа.

По словам министра, решение Анкары окончательное, а заявления о возобновлении торговых отношений не соответствуют действительности.

Напомним, что 2 мая Турция объявила о разрыве торговых отношений с Израилем.