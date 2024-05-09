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Турция назвала условие для возобновления торговых отношений с Израилем

Турция назвала условие для возобновления торговых отношений с Израилем Турция назвала условие для возобновления торговых отношений с Израилем.
Другие страны
9 мая 2024 г. 17:15
Турция назвала условие для возобновления торговых отношений с Израилем

Турция назвала условие для возобновления торговых отношений с Израилем.

Как сообщает Report, об этом министр торговли Турции Омер Болат написал на своей странице в cоцсети "Х".

Он отметил, что Турция не возобновит торговлю с Израилем до тех пор, пока не установится постоянный режим прекращения огня, не будет обеспечен беспрепятственный и непрерывный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа.

По словам министра, решение Анкары окончательное, а заявления о возобновлении торговых отношений не соответствуют действительности.

Напомним, что 2 мая Турция объявила о разрыве торговых отношений с Израилем.

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Версия на английском языке Türkiye announces conditions for restoration of trade relations with Israel
Версия на азербайджанском языке Türkiyə İsraillə ticarət əlaqələrinin bərpası üçün şərtlərini açıqlayıb

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