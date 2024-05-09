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МИД Литвы: Западные военные инструкторы могут обучать украинских военных

МИД Литвы: Западные военные инструкторы могут обучать украинских военных Западные военные инструкторы могут поехать в Украину для обучения украинских военных, что может стать первым шагом на пути реализации инициативы французского президента Эмманюэля Макрона об отправке войск НАТО.
Другие страны
9 мая 2024 г. 13:19
МИД Литвы: Западные военные инструкторы могут обучать украинских военных

Западные военные инструкторы могут поехать в Украину для обучения украинских военных, что может стать первым шагом на пути реализации инициативы французского президента Эмманюэля Макрона об отправке войск НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Наши войска обучали украинцев в Украине еще до начала военных действий, мы делали это долгие годы. Вернуться к такой практике реально. Это стало бы первым шагом в инициативе президента Макрона", - сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что это более практично, чем обучать украинских военных за пределами Украины

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