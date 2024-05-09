В Аргентине из-за всеобщей забастовки отменены сотни авиарейсов

Крупнейшие профсоюзы Аргентины проводят общенациональную забастовку в знак протеста против реформ правительства президента Хавьера Милея.

Крупнейшие профсоюзы Аргентины проводят общенациональную забастовку в знак протеста против реформ правительства президента Хавьера Милея.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на улицах Буэнос-Айреса мало автобусов и людей, не работает метро, отменены практически все авиарейсы.

К забастовке присоединились в том числе профсоюз учителей, из-за чего открылись только некоторые частные школы. Не работают банки, службы по уборке мусора и почта. Медицинские учреждения будут оказывать только неотложную помощь.

Забастовка была организована Всеобщей конфедерацией труда. По мнению организаторов, проводимые и планируемые правительством реформы, в том числе изменение трудового законодательства и резкое сокращение государственных расходов, ущемляют права рабочих. Профсоюзы также требуют повышения зарплаты в условиях, когда инфляция с начала года превысила 50%.

Официальный представитель администрации президента Мануэль Адорни в среду сообщил, что из-за забастовки без возможности воспользоваться общественным транспортам останутся почти 6,6 млн человек и будут отменены 703 авиарейса. По данным крупнейшей авиакомпании страны Aerolineas Argentinas, ее потери составят $2 млн.