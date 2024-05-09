Эрдоган: Политика Европы по Газе пошатнула веру в европейские ценности

Политика, проводимая Европой в отношении урегулирования кризиса в секторе Газа, пошатнула веру в европейские ценности.

Политика, проводимая Европой в отношении урегулирования кризиса в секторе Газа, пошатнула веру в европейские ценности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Политика, проводимая некоторыми европейскими институтами и странами в контексте кризиса в Газе пошатнула веру в европейские ценности. До тех пор пока кризисы, конфликты и войны, затрагивающие Европу и нашу общую географию, остаются неразрешенными, сомнение в этих ценностях будет только расти", - говорится в послании Эрдогана.

По его мнению, в нынешней геополитической конъюнктуре "крайне важно, чтобы Евросоюз проводил политику инклюзивности, сотрудничества и справедливости как в рамках широкой европейской географии, так и в Средиземноморском бассейне".