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Эрдоган: Политика Европы по Газе пошатнула веру в европейские ценности

Эрдоган: Политика Европы по Газе пошатнула веру в европейские ценности Политика, проводимая Европой в отношении урегулирования кризиса в секторе Газа, пошатнула веру в европейские ценности.
Другие страны
9 мая 2024 г. 16:21
Эрдоган: Политика Европы по Газе пошатнула веру в европейские ценности
Реджеп Тайип Эрдоган

Политика, проводимая Европой в отношении урегулирования кризиса в секторе Газа, пошатнула веру в европейские ценности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Политика, проводимая некоторыми европейскими институтами и странами в контексте кризиса в Газе пошатнула веру в европейские ценности. До тех пор пока кризисы, конфликты и войны, затрагивающие Европу и нашу общую географию, остаются неразрешенными, сомнение в этих ценностях будет только расти", - говорится в послании Эрдогана.

По его мнению, в нынешней геополитической конъюнктуре "крайне важно, чтобы Евросоюз проводил политику инклюзивности, сотрудничества и справедливости как в рамках широкой европейской географии, так и в Средиземноморском бассейне".

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Версия на английском языке Erdogan: Europe’s Gaza policy shaken faith in European values

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