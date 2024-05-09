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Зеленский: Европа снова стала полем битвы, где решается судьба не только украинского, но и многих других народов

Зеленский: Европа снова стала полем битвы, где решается судьба не только украинского, но и многих других народов Европа снова стала полем битвы, где решается судьба не только украинского, но и многих других народов.
Другие страны
9 мая 2024 г. 18:14
Зеленский: Европа снова стала полем битвы, где решается судьба не только украинского, но и многих других народов

Европа снова стала полем битвы, где решается судьба не только украинского, но и многих других народов.

Как передает Report, об этом говорится в публикации президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети "Х".

"Сегодня я приветствовал главу Европарламента Роберту Метсолу, [прибывшую в Украину в День Европы]. Мы работаем сообща, чтобы укрепить наши позиции в защите Украины, нашего региона и Европы в целом. Сейчас, спустя семьдесят девять лет после победы над нацизмом, наша Европа, к сожалению, снова стала полем битвы, где решается судьба не только нашего украинского народа, но и многих других народов", - написал он.

По словам президента, в этой битве должна победить жизнь.

"Мы не одиноки в этой битве, солидарность многих наций, смелых и принципиальных людей жизненно важна", - подчеркнул Зеленский.

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Версия на английском языке Zelenskyy: 'Europe has once again become a battlefield where the fate of not only our Ukrainian nation, but many other nations, is being decided'
Версия на азербайджанском языке Zelenski: Avropa yenidən təkcə Ukrayna xalqının deyil, bir çox başqa xalqların taleyinin həll olunduğu döyüş meydanına çevrilib

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