Зеленский: Европа снова стала полем битвы, где решается судьба не только украинского, но и многих других народов

Зеленский: Европа снова стала полем битвы, где решается судьба не только украинского, но и многих других народов

Европа снова стала полем битвы, где решается судьба не только украинского, но и многих других народов.

https://static.report.az/photo/86061931-da0c-3cc6-9966-9605dab58570.jpg https://static.report.az/photo/86061931-da0c-3cc6-9966-9605dab58570.jpg

Европа снова стала полем битвы, где решается судьба не только украинского, но и многих других народов. Как передает Report, об этом говорится в публикации президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети "Х". "Сегодня я приветствовал главу Европарламента Роберту Метсолу, [прибывшую в Украину в День Европы]. Мы работаем сообща, чтобы укрепить наши позиции в защите Украины, нашего региона и Европы в целом. Сейчас, спустя семьдесят девять лет после победы над нацизмом, наша Европа, к сожалению, снова стала полем битвы, где решается судьба не только нашего украинского народа, но и многих других народов", - написал он. По словам президента, в этой битве должна победить жизнь. "Мы не одиноки в этой битве, солидарность многих наций, смелых и принципиальных людей жизненно важна", - подчеркнул Зеленский. Подпишитесь на наш Telegram канал