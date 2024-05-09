Зеленский: Европа снова стала полем битвы, где решается судьба не только украинского, но и многих других народов

Европа снова стала полем битвы, где решается судьба не только украинского, но и многих других народов.
Как передает Report, об этом говорится в публикации президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети "Х".
"Сегодня я приветствовал главу Европарламента Роберту Метсолу, [прибывшую в Украину в День Европы]. Мы работаем сообща, чтобы укрепить наши позиции в защите Украины, нашего региона и Европы в целом. Сейчас, спустя семьдесят девять лет после победы над нацизмом, наша Европа, к сожалению, снова стала полем битвы, где решается судьба не только нашего украинского народа, но и многих других народов", - написал он.
По словам президента, в этой битве должна победить жизнь.
"Мы не одиноки в этой битве, солидарность многих наций, смелых и принципиальных людей жизненно важна", - подчеркнул Зеленский.