Кэмерон: Великобритании необходимо проводить более жесткую и решительную политику в изменившемся мире

Великобритании необходимо проводить более жесткую и решительную политику в изменившемся мире, не избегая связанных с этим рисков.

Великобритании необходимо проводить более жесткую и решительную политику в изменившемся мире, не избегая связанных с этим рисков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД королевства Дэвид Кэмерон.

"Нам необходимо научиться действовать более жестко в более суровом мире. Чтобы эффективно защищать свои интересы, нужно пересмотреть наши подходы к внешней политике, которые основывались на благих намерениях, и задать себе вопрос, применимы ли они в сегодняшнем мире. Ценить консенсус больше действия, смолчать, если сказанное может вызвать чье-то недовольство, избегать рисков - все эти подходы могли казаться менее затратными, когда время было не столь требовательным", - считает он.

По его словам, Великобритании необходимо уже сейчас "демонстрировать необходимое для действия мужество" и "вернуться в большую политику", при этом понимая свои реальные возможности. В качестве примеров "более решительных" политических шагов Кэмерон назвал нанесение ударов по объектам мятежников-хуситов в Йемене, увеличение расходов на оборону и более широкое применение санкций.