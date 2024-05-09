Йоханнес Хан: Молдова может стать членом ЕС до 2030 года

Молдова может стать членом Европейского Союза до 2030 года.

Молдова может стать членом Европейского Союза до 2030 года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил Европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Йоханнес Хан.

"Конечно, Молдова может стать членом ЕС до 2030 года. Есть еще работа, которую предстоит сделать, но должен сказать, что я "сопровождаю" Молдову уже больше десяти лет, мы видели "взлеты и падения", но сейчас я вижу только положительный тренд... Еще предстоит работа, но если она будет проделана вовремя, мы сможем приступить к реальным переговорам", - сказал он.

Хан выразил уверенность, что Молдова сможет сделать необходимую работу и получить одобрение Совета ЕС, чтобы приступить к официальным переговорам.

По его словам, для этого Молдове важно улучшить систему правосудия и придерживаться принципов правового государства.