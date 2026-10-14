Киев предложил Уиткоффу и Кушнеру провести переговоры в Брюсселе

Украинские переговорщики предложили специальному посланнику президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру встретиться в ближайшие дни для проведения нового раунда переговоров.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили источники издания.

"Украинские переговорщики сейчас приглашают Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера приехать в Брюссель или другой город, чтобы провести с ними новый раунд переговоров", - говорится в сообщении.

В Брюсселе 15-16 октября состоится заседание Европейского совета. Как ожидается, в мероприятии примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне Зеленский сообщил, что Украина предложила посланникам Трампа провести новую встречу.