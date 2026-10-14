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    Киев предложил Уиткоффу и Кушнеру провести переговоры в Брюсселе

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 13:21
    Киев предложил Уиткоффу и Кушнеру провести переговоры в Брюсселе

    Украинские переговорщики предложили специальному посланнику президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру встретиться в ближайшие дни для проведения нового раунда переговоров.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили источники издания.

    "Украинские переговорщики сейчас приглашают Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера приехать в Брюссель или другой город, чтобы провести с ними новый раунд переговоров", - говорится в сообщении.

    В Брюсселе 15-16 октября состоится заседание Европейского совета. Как ожидается, в мероприятии примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

    Накануне Зеленский сообщил, что Украина предложила посланникам Трампа провести новую встречу.

    Российско-украинский конфликт Дональд Трамп Владимир Зеленский Джаред Кушнер Стив Уиткофф
    Kiyev Uitkoff və Kuşnerə Brüsseldə danışıqlar aparmağı təklif edib
    Kyiv invites Witkoff and Kushner for talks in Brussels
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