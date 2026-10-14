Киев предложил Уиткоффу и Кушнеру провести переговоры в Брюсселе
Другие страны
- 14 октября, 2026
- 13:21
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Украинские переговорщики предложили специальному посланнику президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру встретиться в ближайшие дни для проведения нового раунда переговоров.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили источники издания.
"Украинские переговорщики сейчас приглашают Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера приехать в Брюссель или другой город, чтобы провести с ними новый раунд переговоров", - говорится в сообщении.
В Брюсселе 15-16 октября состоится заседание Европейского совета. Как ожидается, в мероприятии примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.
Накануне Зеленский сообщил, что Украина предложила посланникам Трампа провести новую встречу.
Kiyev Uitkoff və Kuşnerə Brüsseldə danışıqlar aparmağı təklif edib
Kyiv invites Witkoff and Kushner for talks in Brussels
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