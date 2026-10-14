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    Discover the World назначена представителем AZAL в Бельгии и Нидерландах

    Инфраструктура
    • 14 октября, 2026
    • 13:22
    Discover the World назначена представителем AZAL в Бельгии и Нидерландах

    Компания Discover the World, расширяя партнерство с национальным авиаперевозчиком на новые рынки и укрепляя свою роль в Европе, назначена официальным представителем ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в Бельгии и Нидерландах.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Discover the World.

    В рамках этого партнерства Discover the World будет осуществлять продвижение "Азербайджанских авиалиний" в обеих странах, взаимодействуя с туристическими агентами, корпоративными клиентами и другими ключевыми участниками отрасли. Основными приоритетами станут повышение узнаваемости авиаперевозчика, продвижение его международной маршрутной сети и поиск новых возможностей для увеличения продаж через местный туристический сектор.

    Бельгия и Нидерланды, связывая путешественников и деловые круги с Азербайджаном, а также с другими направлениями на карте маршрутов авиакомпании, предоставляют AZAL возможность еще больше расширить деятельность в Западной Европе. Профессиональный опыт компании Discover the World в этом регионе сформирует надежную базу для повышения узнаваемости на рынке и выстраивания новых коммерческих связей от имени авиакомпании.

    Руководитель отдела глобальных клиентских продаж компании Discover the World Терри Смит отметил: "Мы с большим удовлетворением расширяем наше партнерство с "Азербайджанскими авиалиниями". Бельгия и Нидерланды являются динамичными рынками с хорошо сформированным туристическим сектором и значительным потенциалом для международных авиаперевозчиков. Мы с большим энтузиазмом ждем возможности поддержать авиакомпанию в укреплении позиций на обоих рынках."

    ЗАО Азербайджанские авиалинии (AZAL)
    "Discover the World" Belçika və Niderlandda "Azərbaycan Hava Yolları"nın rəsmi nümayəndəsi təyin edilib
    Discover the World appointed to represent AZAL in Belgium and the Netherlands
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