Discover the World назначена представителем AZAL в Бельгии и Нидерландах

Компания Discover the World, расширяя партнерство с национальным авиаперевозчиком на новые рынки и укрепляя свою роль в Европе, назначена официальным представителем ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в Бельгии и Нидерландах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Discover the World.

В рамках этого партнерства Discover the World будет осуществлять продвижение "Азербайджанских авиалиний" в обеих странах, взаимодействуя с туристическими агентами, корпоративными клиентами и другими ключевыми участниками отрасли. Основными приоритетами станут повышение узнаваемости авиаперевозчика, продвижение его международной маршрутной сети и поиск новых возможностей для увеличения продаж через местный туристический сектор.

Бельгия и Нидерланды, связывая путешественников и деловые круги с Азербайджаном, а также с другими направлениями на карте маршрутов авиакомпании, предоставляют AZAL возможность еще больше расширить деятельность в Западной Европе. Профессиональный опыт компании Discover the World в этом регионе сформирует надежную базу для повышения узнаваемости на рынке и выстраивания новых коммерческих связей от имени авиакомпании.

Руководитель отдела глобальных клиентских продаж компании Discover the World Терри Смит отметил: "Мы с большим удовлетворением расширяем наше партнерство с "Азербайджанскими авиалиниями". Бельгия и Нидерланды являются динамичными рынками с хорошо сформированным туристическим сектором и значительным потенциалом для международных авиаперевозчиков. Мы с большим энтузиазмом ждем возможности поддержать авиакомпанию в укреплении позиций на обоих рынках."