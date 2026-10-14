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    "Discover the World" Belçika və Niderlandda "Azərbaycan Hava Yolları"nın rəsmi nümayəndəsi təyin edilib

    İnfrastruktur
    • 14 oktyabr, 2026
    • 13:09
    Discover the World Belçika və Niderlandda Azərbaycan Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsi təyin edilib

    "Discover the World" şirkəti, milli aviadaşıyıcı ilə tərəfdaşlığını daha geniş coğrafiyaya yayaraq və Avropa bazarındakı rolunu möhkəmləndirərək, Belçika və Niderlandda "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-ni (AZAL) təmsil etmək məqsədilə rəsmi nümayəndə qismində təyin olunub.

    Bu barədə "Report" "Discover the World"a istinadən xəbər verir.

    Bu yeni tərəfdaşlıq çərçivəsində "Discover the World" turizm agentləri, korporativ səyahət alıcıları və digər mühüm sahə iştirakçıları ilə birgə fəaliyyət göstərərək hər iki ölkədə "Azərbaycan Hava Yolları"nın tanıdılmasını həyata keçirəcək. Başlıca prioritetlər aviadaşıyıcının tanınırlığının yüksəldilməsi, onun beynəlxalq uçuş şəbəkəsinin ön plana çıxarılması və yerli turizm sektoru vasitəsilə satış artımı üçün yeni imkanların aşkar edilməsi olacaq.

    Belçika və Niderland, səyahətçiləri və iş dünyasını Azərbaycanla, eləcə də aviaşirkətin marşrut xəritəsindəki digər istiqamətlərlə əlaqələndirərək, "Azərbaycan Hava Yolları"na Qərbi Avropadakı fəaliyyət arealını daha da böyütmək şansı yaradır. "Discover the World" şirkətinin həmin regiondakı peşəkar təcrübəsi aviaşirkətin adından bazarda tanınırlığı artırmaq və yeni kommersiya münasibətləri qurmaq üçün etibarlı baza formalaşdıracaq.

    "Discover the World" şirkətinin Qlobal Müştəri Satışları üzrə Rəhbəri Terri Smit qeyd edib: "Biz "Azərbaycan Hava Yolları" ilə tərəfdaşlığımızı Belçika və Niderlanda qədər genişləndirməkdən böyük məmnunluq duyuruq. Bu ölkələr yaxşı formalaşmış turizm sektoruna və beynəlxalq aviadaşıyıcılar üçün əhəmiyyətli potensiala malik dinamik bazarlardır. Komandalarımız AZAL-ın xidmətləri haqqında məlumatlılığın yüksəldilməsinə, ticarət və korporativ tərəfdaşlarla əlaqələrin dərinləşdirilməsinə və satışların genişləndirilməsi üçün yeni istiqamətlərin tapılmasına fokuslanacaq. Aviaşirkətə hər iki bazarda daha möhkəm mövqe tutmasına dəstək göstərməyi böyük həvəslə gözləyirik."

    Terri Smit Azərbaycan Hava Yolları (AZAL) Discover the World
    Discover the World назначена представителем AZAL в Бельгии и Нидерландах
    Discover the World appointed to represent AZAL in Belgium and the Netherlands
    MiniBoss
    MiniBoss

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