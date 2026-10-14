Баку и Агстафу свяжут дополнительные ж/д рейсы
Инфраструктура
- 14 октября, 2026
- 13:16
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Для удовлетворения возросшего пассажирского спроса ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) организует 17–18 октября дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.
Об этом Report сообщили в АЖД.
Кроме того, по этому же направлению продолжают ходить ежедневные регулярные поезда по маршруту Баку-Газах-Баку в соответствии с привычным расписанием.
Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов Баку и Гянджи, на официальном сайте АЖД или через мобильное приложение ADY Mobile.
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