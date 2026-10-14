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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Баку и Агстафу свяжут дополнительные ж/д рейсы

    Инфраструктура
    • 14 октября, 2026
    • 13:16
    Баку и Агстафу свяжут дополнительные ж/д рейсы

    Для удовлетворения возросшего пассажирского спроса ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) организует 17–18 октября дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

    Об этом Report сообщили в АЖД.

    Кроме того, по этому же направлению продолжают ходить ежедневные регулярные поезда по маршруту Баку-Газах-Баку в соответствии с привычным расписанием.

    Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов Баку и Гянджи, на официальном сайте АЖД или через мобильное приложение ADY Mobile.

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) Пассажироперевозки
    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib
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