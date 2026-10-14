Баку и Агстафу свяжут дополнительные ж/д рейсы

Для удовлетворения возросшего пассажирского спроса ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) организует 17–18 октября дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

Об этом Report сообщили в АЖД.

Кроме того, по этому же направлению продолжают ходить ежедневные регулярные поезда по маршруту Баку-Газах-Баку в соответствии с привычным расписанием.

Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов Баку и Гянджи, на официальном сайте АЖД или через мобильное приложение ADY Mobile.