İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    • 14 oktyabr, 2026
    • 13:04
    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün 17-18 oktyabrda Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər həyata keçirəcək.

    Bu barədə "Report"a ADY-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, eyni zamanda, bu istiqamətlərə Bakı–Qazax–Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə gündəlik səfərlər təşkil olunur.

    "Biletləri ADY-nin rəsmi saytı, "ADY Mobile" tətbiqi və ya dəmiryol kassalarından əldə edə bilərsiniz", - məlumatda qeyd olunub.

    Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY)
    Баку и Агстафу свяжут дополнительные ж/д рейсы
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    17:09
    Bakı sakini: Kəlağayı Azərbaycan qadınının zərifliyini ön plana çıxarır
    Mədəniyyət siyasəti
    17:08
    Fransa millisinin qapıçısı Qiyom Rest "Real"a keçə bilər
    Futbol
    16:55
    Foto
    Video
    Azərbaycan və Qırğızıstan XTQ-ləri arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Hərbi
    16:48
    Lavrov AQEM sammitində iştirak etmək üçün Bakıya gəlib - yenilənib
    Region
    16:42
    Minifutbol millisinin baş məşqçisi İlkin Hacıyev: "Xorvatiyaya dünya çempionu olmağa gəlmişik"
    Futbol
    16:41
    "Access Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    16:33
    Bağçalı: Azərbaycan və Türkiyənin qardaşlığına xələl gətirəcək hər cür hərəkətin qarşısı alınmalıdır
    Xarici siyasət
    16:32
    Özbəkistanda uşaqlara qarşı zorakılığa görə cəza sərtləşdirilib
    Region
    16:18
    "DigiTravel" ilə aviabiletləri də indi alıb, sonra ödəyin!
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti