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Тайфун "Меари" обрушится сегодня на Токио

Тайфун "Меари" обрушится сегодня на Токио Тайфун "Меари" в настоящее время находится в 200 км от побережья японской префектуры Сидзуока и движется в северо-восточном направлении.
Другие страны
13 августа 2022 г. 08:52
Тайфун Меари обрушится сегодня на Токио

Тайфун "Меари" в настоящее время находится в 200 км от побережья японской префектуры Сидзуока и движется в северо-восточном направлении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу Метеорологическое управление Японии.

Во второй половине дня он обрушится на центральную часть страны и принесет интенсивные осадки до 80 мм в час.

Тайфун продвигается со скоростью около 20 км/ч, скорость ветра в его эпицентре составляет около 20 м/с, а скорость порывов достигает 30 м/с. Вечером в субботу, как ожидается, он дойдет до Токио.

По прогнозам метеорологов, наиболее интенсивные дожди ожидаются в регионе Токай на побережье Тихого океана, где в течение суток может выпасть до 300 мм осадков. Людей предупреждают об угрозе оползней и наводнений.

Авиакомпания All Nippon Airways уже отменила по меньшей мере 10 рейсов в районе, где прогнозируется прохождение тайфуна. В Токийском заливе приостановлено движение парома между побережьем Канагавы и Тибы. Как ожидается, во второй половине дня может быть также приостановлено движение поездов по ряду линий и закрыты отдельные участки скоростных дорог.

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