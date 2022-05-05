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Таиланд занял у Японии на борьбу с последствиями пандемии 385 млн долларов

Таиланд занял у Японии на борьбу с последствиями пандемии 385 млн долларов Правительство Таиланда заняло у Японского международного агентства по сотрудничеству на борьбу с последствиями пандемии коронавируса 50 млн иен (385 млн долларов).
Другие страны
5 мая 2022 г. 17:18
Таиланд занял у Японии на борьбу с последствиями пандемии 385 млн долларов

Правительство Таиланда заняло у Японского международного агентства по сотрудничеству на борьбу с последствиями пандемии коронавируса 50 млн иен (385 млн долларов).

Как передает Report cо ccылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг во время брифинга глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо.

"Для поддержки нашей борьбы с пандемией коронавируса во время визита [премьер-министра Японии Фумио Кисиды] министерство финансов подписало договор о кредите на 50 млрд иен, - рассказала она.

Япония ранее уже предоставляла Таиланду на безвозмездной основе вакцины от коронавируса.

Премьер-министр Японии посетил Таиланд 1-2 мая, где встретится с главой правительства Праютом Чан-Очей. По итогам визита было заключено общее соглашение, которое позволит поставлять в королевство японское оборонное снаряжение и технологии. Кроме того, главы правительств обсудили ряд двусторонних и международных вопросов, включая ситуацию на Украине и сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В четверг Минздрав проинформировал о 9,7 тыс. заразившихся и 54 умерших за сутки. В настоящее время общее число инфицированных превысило 4,3 млн, вылечились более 4,17 млн человек, умерли 28,9 тыс. пациентов. В стране полностью вакцинированы 51,4 млн человек.

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