Таиланд потребовал от ВВС США убрать свои самолеты с Пхукета

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Таиланд потребовал от США в течение пяти дней вывести с острова Пхукет самолеты американских ВВС и военнослужащих США, участвовавших в противолодочных учениях GuardianSea, которые закончились в среду, сообщает Report cо ссылкой на РИА "Новости".

После окончания учений американская сторона несколько раз просила таиландских военных о возможности остаться на Пхукете и использовать аэропорт острова как базу для проведения гуманитарных операций по поиску в море судов с беженцами-рохинджа, направляющимися из Мьянмы в мусульманские страны, соседние с Таиландом, и для оказания беженцам гуманитарной помощи.

Американская сторона получила отказ от командования всех видов вооруженных сил Таиланда. США предписано убрать свои самолеты и военнослужащих с Пхукета в срок до следующей пятницы, сообщил газете Bangkok Post источник в министерстве обороны Таиланда.

Отказ США в использовании Пхукета в качестве базы и требование убрать самолеты и военнослужащих вызваны негативным отношением военных властей Таиланда к постоянному вмешательству США в мероприятия по разрешению гуманитарного кризиса, связанного с беженцами-рохинджа, которые сейчас совместно проводят Таиланд, Малайзия и Индонезия, сообщает издание.