Таиланд начал испытания на людях собственной вакцины от COVID-19

Власти Таиланда приступили к испытаниям на добровольцах вакцины от коронавируса собственной разработки

Власти Таиланда приступили к испытаниям на добровольцах вакцины от коронавируса собственной разработки. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в минздраве королевства.

"Таиланд начал испытания на людях отечественной вакцины против коронавируса и планирует начало ее применения в следующем году. Использование этого препарата может дать стране больше свободы в ее действиях по борьбе с COVID-19", - говорится в заявлении представителей минздрава.

Таиландская отечественная вакцина-кандидат разрабатывается Государственной фармацевтической организацией (GPO), а также факультетом тропической медицины Университета Махидол и одной из американских некоммерческих организаций. В вакцине используется инактивированный вирус для активации иммунитета.

"Ожидается, что вакцина, произведенная тайцами для тайцев, будет использована в следующем году", - уточнил председатель совета университета Махидол Пиясакол Саколсатаядорн.