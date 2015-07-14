Таиланд может передать Турции оставшихся в стране уйгурских беженцев

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Остающиеся в Таиланде 52 уйгурских беженца будут депортированы в Турцию, если Китай не представит доказательств их противоправной деятельности на территории КНР.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.

В условиях продолжающейся международной критики депортации большой группы уйгуров в Китай, которую Таиланд осуществил в начале июля, правительство взяло этот вопрос под особый контроль.

"И Турция и Китай обращаются к нам с запросами по поводу остающихся в стране уйгуров. Мы будем решать эту проблему в соответствии с действующим законодательством", — заявил Чан-Оча.