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    Таиланд может передать Турции оставшихся в стране уйгурских беженцев

    Премьер: Мы будем решать эту проблему в соответствии с действующим законодательством

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Остающиеся в Таиланде 52 уйгурских беженца будут депортированы в Турцию, если Китай не представит доказательств их противоправной деятельности на территории КНР.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.

    В условиях продолжающейся международной критики депортации большой группы уйгуров в Китай, которую Таиланд осуществил в начале июля, правительство взяло этот вопрос под особый контроль.

    "И Турция и Китай обращаются к нам с запросами по поводу остающихся в стране уйгуров. Мы будем решать эту проблему в соответствии с действующим законодательством", — заявил Чан-Оча.

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