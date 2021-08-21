Таджикистан, Узбекистан, Казахстан предложили США помощь в эвакуации из Кабула

Ряд стран предложили США помощь при транзите вывозимых из Кабула людей.

Ряд стран предложили США помощь при транзите вывозимых из Кабула людей.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель государственного департамента Нед Прайс.

"Бахрейн, Дания, ФРГ, Италия. Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания, Узбекистан - либо уже помогали, либо - будут помогать в вопросе транзита граждан США, а в некоторых случаях - граждан других стран", - сказал он на брифинге в госдепе.

Кроме того, по слова Прайса, группа страны, в которую вошла, в частности, Украина, "сделала щедрые предложения в том, что касается размещения афганцев".

США проводят в аэропорту Кабула эвакуацию афганцев и иностранцев, не желающих оставаться в захваченном движением "Талибан".