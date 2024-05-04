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Таджикистан и Узбекистан обсудили процесс демаркации общей границы

Таджикистан и Узбекистан обсудили процесс демаркации общей границы Рабочие группы совместной таджикско-узбекской демаркационной комиссии обсудили процесс обозначения общей государственной границы. Встреча проходила с 29 апреля по 4 мая в Душанбе.
Другие страны
4 мая 2024 г. 18:19

Рабочие группы совместной таджикско-узбекской демаркационной комиссии обсудили процесс обозначения общей государственной границы. Встреча проходила с 29 апреля по 4 мая в Душанбе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство иностранных дел Таджикистана.

По его данным, представители двух стран обсудили ход демаркационных работ и подготовили "взаимосогласованные предложения по проектной демаркационной линии таджикско-узбекской границы". Встреча традиционно прошла в духе союзничества, а в конце мероприятия был подписан соответствующий протокол. Следующая встреча также запланирована на территории Таджикистана.

Протяженность таджикско-узбекской границы составляет более 1,3 тыс. км. Для граждан обеих стран отменен визовый режим сроком до 30 дней. В январе 2021 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Душанбе и Ташкентом, приостановленное в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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