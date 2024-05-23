СМИ: Почти 300 самолетов Boeing могут взорваться в воздухе из-за неисправности

Федеральное управление гражданской авиации США (ФАУ) обнаружило серьезную неисправность электрооборудования в почти 300 самолетах Boeing 777, которая может привести к их взрыву в воздухе.

Федеральное управление гражданской авиации США (ФАУ) обнаружило серьезную неисправность электрооборудования в почти 300 самолетах Boeing 777, которая может привести к их взрыву в воздухе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщила британская газета Daily Mail.

ФАУ сообщает, что часть этих лайнеров эксплуатируется американскими авиакомпаниями United Airlines и American Airlines.

Согласно ранее не опубликованному письму, направленному ФАУ компании Boeing еще в марте, управление выявило риск возникновения электростатического разряда вблизи топливных баков в самолетах Boeing 777, что может привести к воспламенению внутри бака и последующему возгоранию и взрыву воздушного судна.

По оценкам регулятора, устранение неисправности во всех 292 уязвимых самолетах этой серии обойдется компании в 698 тыс. долларов без учета стоимости деталей.

В конце марта пресс-служба Boeing сообщила, что генеральный директор корпорации Дэвид Кэлхун покинет свой пост в конце 2024 года на фоне технических проблем и инцидентов с авиалайнерами компании. Кэлхун в письме сотрудникам Boeing заявил, что январский инцидент с самолетом Boeing 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines, который из-за разгерметизации совершил экстренную посадку вскоре после вылета и потерял часть фюзеляжа, "стал переломным моментом" для корпорации.