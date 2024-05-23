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В штате Орегон 13 округов выступили за присоединение к Айдахо

В штате Орегон 13 округов выступили за присоединение к Айдахо Жители 13 округов в штате Орегон проголосовали за присоединение к соседнему штату Айдахо, стремясь к более низкому налогообложению.
Другие страны
23 мая 2024 г. 11:12
В штате Орегон 13 округов выступили за присоединение к Айдахо

Жители 13 округов в штате Орегон проголосовали за присоединение к соседнему штату Айдахо, стремясь к более низкому налогообложению.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на сайте движения Greater Idaho.

"Округ Крук стал 13-м в Орегоне округом, который проголосовал за идею присоединения к Айдахо", - указывается в сообщении. Инициатива предполагает перенос границы штата Айдахо на 200 миль (321 км) к западу, в результате чего 14 округов и части трех округов Орегона войдут в состав соседнего штата. "Граница между Орегоном и Айдахо установлена 163 года назад и теперь она устарела <...>, поскольку не соответствует месту культурного разрыва", - отмечают организаторы движения.

Жители проголосовавших округов придерживаются республиканских взглядов и недовольны политикой Орегона, где у власти находится Демократическая партия. По мнению сторонников этой идеи, присоединение к поддерживающему республиканцев Айдахо позволит жителям округов перейти на более низкое налогообложение и получить "лучшее представительство и управление для людей". Указывается, что для переноса границы необходимо "согласовать данную инициативу на уровне законодательных органов штатов, а затем получить одобрение Конгресса".

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