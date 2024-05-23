Асад заявил о намерении посетить Иран с официальным визитом в ближайшее время

Президент Сирии Башар Асад намерен при первой возможности посетить Иран для встречи с верховным лидером Али Хаменеи.

Президент Сирии Башар Асад намерен при первой возможности посетить Иран для встречи с верховным лидером Али Хаменеи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил во время телефонного разговора с и.о. президента исламской республики Мохаммадом Мохбером.

"Я бы очень хотел находиться рядом с иранским народом в эти дни, встретиться с верховным лидером и лично выразить ему свои соболезнования. В связи с этим я при первой же возможности направлюсь в Иран, чтобы выразить соболезнования и поспособствовать укреплению политических связей между двумя странами", - приводит его слова агентство IRNA.