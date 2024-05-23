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Асад заявил о намерении посетить Иран с официальным визитом в ближайшее время

Асад заявил о намерении посетить Иран с официальным визитом в ближайшее время Президент Сирии Башар Асад намерен при первой возможности посетить Иран для встречи с верховным лидером Али Хаменеи.
Другие страны
23 мая 2024 г. 13:14
Асад заявил о намерении посетить Иран с официальным визитом в ближайшее время

Президент Сирии Башар Асад намерен при первой возможности посетить Иран для встречи с верховным лидером Али Хаменеи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил во время телефонного разговора с и.о. президента исламской республики Мохаммадом Мохбером.

"Я бы очень хотел находиться рядом с иранским народом в эти дни, встретиться с верховным лидером и лично выразить ему свои соболезнования. В связи с этим я при первой же возможности направлюсь в Иран, чтобы выразить соболезнования и поспособствовать укреплению политических связей между двумя странами", - приводит его слова агентство IRNA.

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